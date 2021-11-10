Химический взрыв и техно-туса: Что интересного было в 7 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Грандиозная премьера на Новом канале! В эфире стартовал третий сезон игрового шоу «Дети против звезд». Что было интересного в седьмом выпуске?

Талантливые дети со всей Украины снова соревнуются со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников определяют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула подбадривает участников.

В седьмом выпуске шоу в поединках сошлись следующие пары:

Известный украинский хореограф Амадор Лопес и Сергей Кизь (10 лет) – парень, знающий, как сделать извержение вулкана.

Ольга Харлан, олимпийская чемпионка по фехтованию и чемпионка Украины по гиревому спорту Полина Марфула (13 лет).

Известная украинская DJ Nana (Анастасия Кумейко) и самый молодой диджей Украины Тимофей Божков (11 лет).

Обе команды, конечно, были настроены на победу и пытались сделать для этого все возможное.

В первом индивидуальном конкурсе сошлись Амадор Лопес и Сергей Кизь – химики. Казалось, хореограф и парень, который учится в 4 классе, не имеют никакого отношения к химии. Однако Сергей стал интересоваться ею самостоятельно в 7 лет, а у Амадора химия была любимым предметом в школе. Для того чтобы выяснить, кто из них более крутой химик, участникам пришлось провести несколько опытов и анализов прямо в студии (знать формулы, смешивать вещества, получать нужный цвет и правильно решать химические примеры). Соревнование было очень интересным и эмоциональным, казалось, жидкость в колбах могла взорваться в любую секунду. Однако все прошло хорошо! А победил Амадор Лопес, ведь он сделал все эксперименты быстрее Сергея.

Во втором раунде сошлись stronggirl – Ольга Харлан и Полина Марфула. Для того чтобы понять, кто из них сильнее, девушкам пришлось делать рывки 16-килограммовой гирей в течение минуты, приседать с 20-килограммовой штангой и доставить к финальной линии покрышки, переворачивая их. Конкурс был сложным и волнующим. Но девушки справились очень достойно. Победила Ольга Харлан.

– Полина, я хочу пожелать тебе удачи. Ты большой молодец, тебе есть к чему стремиться. Знай, что у тебя большой путь впереди. Твоя Олимпиада 2028 в Лос-Анджелесе ждет тебя! Буду болеть, – прокомментировала Ольга Харлан.

В третьем раунде сошлись DJ Nana (Анастасия Кумейко) и Тимофей Божков (DJ Tim Bozhkov). Чтобы выяснить, кто из них лучший диджей, конкурсанты должны были создать с нуля dj-гимн для шоу «Дети против звезд». Оценивать творчество участников пришли фанаты электронной музыки и один из самых опытных диджеев Украины Иван Ионов. Соревнование получилось очень драйвовым, музыкальным и ярким! А победил, как ни странно, DJ Tim Bozhkov. За него свои голоса отдали как зрители, так и эксперт.

В общем зачете в седьмом выпуске победила команда детей. Они были невероятными!

Смотрите восьмой выпуск шоу «Дети против звезд» уже 17 ноября в 19:00 на Новом канале