В разных странах и на фестивалях: Саша Зарицкая вспомнила самые интересные свидания

Фронтвумен группы KAZKA призналась, какие парни могут покорить ее сердце

Вокалистка украинской группы KAZKA Саша Зарицкая — девушка яркая. Она обожает экспериментировать с внешностью и любит интересно проводить время. В том числе, и на свиданиях. Об этом она рассказала на съемках третьего сезона шоу «Дети против звезд», которое показывает Новый канал.

— Все мои свидания можно назвать странными. Ведь если парень делает для меня какой-то странный сюрприз, я уже ставлю ему галочку, — улыбается Зарицкая. — Просто сходить в кино — это неприкольно. Я могу сделать это со своей семьей, и получу больше удовольствия. А если парень заморачивается — это плюс.

Чем свидание будет интереснее и оригинальнее, тем у парня выше шанс покорить сердце Саши Зарицкой. К счастью, на таких ей везет.

— Мне запомнилось очень классное свидание на воде. Парень подготовил катерок с магнитофоном, у нас получилась диско-вечеринка! Еще мне нравятся свидания в разных странах и на музыкальных фестивалях, — призналась певица Новому каналу.

Какой талант продемонстрировала Саша Зарицкая в шоу «Дети против звезд», смотрите в среду, 13 октября, в 19:00 на Новом канале!