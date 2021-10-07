Tayanna спасла щенка

Певица продемонстрировала незаурядные умения на сапборде во время съемок шоу на Новом канале

Во втором выпуске «Дети против звезд» (Новый канал) певица Tayanna сошлась в баттле с четырехкратным чемпионом Украины, покорившим Дунай на сапборде, 11-летним Ярославом Гуренко. Звезда сумела удивить съемочную группу, ведь ее умение совсем не сочеталось с профессией. Певица вместе с ребенком покоряли Русановский канал и спасали щенков. Во время баттла Tayanna уверенно доплыла до плота, на котором сидела собачка, положила ее себе в слинг и первой финишировала на берегу.

– Впервые попробовала сапбординг год назад, когда поехала с сыном кататься на вейках, – рассказывает певица. – Ничего сложного нет, главное – встать на доску и удержать равновесие. Мне очень нравятся водные виды спорта. Кроме сапбординга и вейкбординга попробовала также вейксерф.

Кстати, в детстве у Tayanna был страх воды, но впоследствии она его преодолела.

– Теперь не теряю ни одной свободной минуты, а иду плавать на сапе, – говорит певица. – Недалеко от моего дома, на Осокорках, есть небольшое озеро. Соседи уже привыкли видеть, как я гребу веслом. Мы всегда здороваемся и машем друг другу рукой.

Какие таланты имеют другие звезды отечественного шоу-бизнеса, смотрите в шоу «Дети против звезд» каждую среду в 19:00 на Новом канале