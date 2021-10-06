Спасение щенков и меню из драгоценностей: второй выпуск шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Грандиозная премьера на Новом канале! В эфире стартовал третий сезон игрового шоу «Дети против звезд». Что интересного было во втором выпуске?

Талантливые дети со всей Украины снова начинают соревноваться со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников будут определять, кто талантливее, сообразительнее, умнее и проворнее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула будет подбадривать участников.

Во втором выпуске шоу в поединках сошлись такие пары:

— Певица Tayanna, которая овладела вейкбордингом, вейксерфингом и сапсерфингом. Против нее выступил четырехкратный чемпион Украины, который научился делать свечу на сапе в свои 11 лет, Ярослав Гуренко.

— Владелец ювелирного бренда, знаток драгоценностей и герой 6 сезона шоу «Холостяк» Иракли Макацария. Его соперницей была хрупкая, нежная и очень красивая девочка, которая в свои 5 лет знает более 50 минералов, Милана Саржевская.

— Выпускник международного центра летной подготовки, владелец школы пилотов и герой 10 сезона шоу «Холостяк» Максим Михайлюк. Его соперник – парень из династии профессиональных пилотов, который впервые сел за штурвал самолета в 4 года, Сергей Малинок, 9 лет.

Обе команды были настроены на победу и показывали невероятные результаты. Самым эмоциональным конкурсом стало соревнование на сапах между Tayanna и Ярославом. Они должны были проехать по конкретному маршруту по Русановскому каналу и спасти собаку с плавучего острова. Сначала к щенку быстрее доплыл Ярик, однако животное спрыгнуло в воду и поплыло, поэтому парень бросился за ним, чтобы посадить на сап и безопасно доставить на берег. Пока Ярослав ловил щенка, Tayanna со своим другом быстрее и осторожнее доплыли назад. В результате, все достигли земли живыми и здоровыми. А победила Tayanna.

– Я одразу маю заспокоїти наших глядачів, які можуть хвилюватися за цуценят. Не переймайтеся, поряд із нашими учасниками є човен з рятувальником для учасника та рятувальний ветеринар для песенят, – рассказал ведущий шоу Сергей Притула.

Милане и Иракли нужно было угадать по описанию название драгоценного камня, найти его среди многих и положить в коробку. Девочка выглядит, как настоящая принцесса, однако борьба между участниками была ожесточенной.

И «Холостяк», и «принцесса» показали свои невероятные знания в области геммологии (наука, изучающая драгоценности). Однако победила все-таки маленькая красавица Милана.

Сергею Малинюку сейчас 9, он увлекся самолетами с трех лет. Парень мечтает стать пилотом самолета NASA, который доставляет шаттлы к МКС (Международной космической станции). Макс Михайлюк, конечно, уже опытный пилот – он имеет на счету более 4 тысяч летных часов. Во время соревнования участники прямо в студии поднялись в самолете над полом и отвечали на вопросы ведущего. Если ответ правильный, то самолет приближается к посадке (к полу). В конкурсе победил Максим.

В общем, во втором выпуске победила команда звезд, хотя дети вели в общих конкурсах.

Смотрите третий выпуск шоу «Дети против звезд» уже 13 октября в 19:00 на Новом канале