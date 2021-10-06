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Два «Холостяка» и спасение животных: что интересного будет в 2 выпуске шоу «Дети против звезд»

Два Холостяка и спасение животных: что интересного будет в 2 выпуске шоу Дети против звезд

Грандиозная премьера на Новом канале! В эфире стартовал третий сезон игрового шоу «Дети против звезд», а сегодня, 6 октября, в 19:00 вы увидите уже второй выпуск

Талантливые дети со всей Украины снова начинают соревноваться со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников будут определять, кто талантливее, сообразительнее, умнее и проворнее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула будет подбадривать участников.

Два Холостяка и спасение животных: что интересного будет в 2 выпуске шоу Дети против звезд

Во втором выпуске с детьми посоревнуется зажигательная команда! Сразу два «Холостяки» – Иракли Макацария и Макс Михайлюк и прекрасная певица Tayanna. Каждый из них удивит вас своими талантами.

Два Холостяка и спасение животных: что интересного будет в 2 выпуске шоу Дети против звезд

Tayanna, например, будет покорять Русановский канал в Киеве и спасать невероятно милых щенят!

– Мне очень нравятся водные виды спорта, – рассказывает Tayanna. – В прошлом году кроме сапбординга я попробовала вейкбординг и вейксерф. Недалеко от моего дома есть небольшое озеро. Поэтому не трачу ни одной свободной минуты, а иду плавать на сапе. Соседи уже привыкли часто видеть, как я гребу веслом (улыбается).

Два Холостяка и спасение животных: что интересного будет в 2 выпуске шоу Дети против звезд

А вот дети удивят вас еще больше! Сложно поверить, что юные мастера умеют то, чему сможет научиться не каждый взрослый. Хотите узнать больше подробностей?

Два Холостяка и спасение животных: что интересного будет в 2 выпуске шоу Дети против звезд

Смотрите второй выпуск шоу «Дети против звезд» уже сегодня, 6 октября, в 19:00 на Новом канале

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