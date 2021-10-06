Два «Холостяка» и спасение животных: что интересного будет в 2 выпуске шоу «Дети против звезд»

Грандиозная премьера на Новом канале! В эфире стартовал третий сезон игрового шоу «Дети против звезд», а сегодня, 6 октября, в 19:00 вы увидите уже второй выпуск

Талантливые дети со всей Украины снова начинают соревноваться со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников будут определять, кто талантливее, сообразительнее, умнее и проворнее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула будет подбадривать участников.

Во втором выпуске с детьми посоревнуется зажигательная команда! Сразу два «Холостяки» – Иракли Макацария и Макс Михайлюк и прекрасная певица Tayanna. Каждый из них удивит вас своими талантами.

Tayanna, например, будет покорять Русановский канал в Киеве и спасать невероятно милых щенят!

– Мне очень нравятся водные виды спорта, – рассказывает Tayanna. – В прошлом году кроме сапбординга я попробовала вейкбординг и вейксерф. Недалеко от моего дома есть небольшое озеро. Поэтому не трачу ни одной свободной минуты, а иду плавать на сапе. Соседи уже привыкли часто видеть, как я гребу веслом (улыбается).

А вот дети удивят вас еще больше! Сложно поверить, что юные мастера умеют то, чему сможет научиться не каждый взрослый. Хотите узнать больше подробностей?

Смотрите второй выпуск шоу «Дети против звезд» уже сегодня, 6 октября, в 19:00 на Новом канале