Радію, що не маю змагатись з дітьми: Сергей Притула — о своих впчатлениях от 3 сезона шоу Дети против звезд

Сергей Притула — ведущий шоу «Дети против звезд» (Новый канал) уже третий сезон подряд

Он поделился своими впечатлениями от проекта на бэкстейдже с журналистами Нового канала. Для ведущего это не просто развлекательная программа, это проект о мотивации.

— Дітки, які з’являються тут, вони чудові, вони ходять з нашими дітьми по одній вулиці, вчаться в одних школах. Проте, ці дітки, які приходять на шоу, вони хороші в чомусь. І вони показують, що і ти теж зможеш у свої 10, 9, 8, 11, 13, досягнути успіху, якщо будеш чимось наполегливо займатися, — рассказал он.

По мнению Сергея, нельзя выделить кого-то одного или несколько детей, чтобы сказать, «он точно удивит зрителей», ведь все они замечательные, смелые и мастера своего дела.

— Наші зірки навіть спеціально проходять деякі курси навчань для того, щоб мати можливість змагатися з цими дітками. Діма Танкович, наприклад, їздив 100 км від Києва, брав уроки їзди на тракторі. Це при тому, що він не їздив на тракторі до зйомок у нашому шоу. Також дуже багато з наших селебреті опановують якийсь новий фах в житті, — поделился Сергей Притула.

Однако сам ведущий не хочет быть на месте звезд шоу-бизнеса, которым приходится соревноваться с детьми.

— Відверто кажучи, я дуже радію від того, що мені не доводиться конкурувати з дітьми в цьому проекті. Тут часто таке буває, що в очному протистоянні перемагає зірка. І я не знаю, що має відбуватися на душі в тебе, коли ти виграєш в дитини в якомусь конкурсі, — рассказал Сергей.

Еще больше интересного смотри в видео-бэкстейдже шоу «Дети против звезд».

Смотрите шоу «Дети против звезд» каждую среду в 19:00 на Новом канале