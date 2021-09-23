VIKTORIA: из спортзала попала под капельницу

Как черненькая Вика из «НеАнгелов» подорвала здоровье из-за тренировок

Певица VIKTORIA в шоу «Дети против звезд» (Новый канал) продемонстрировала недюжинную физическую силу. Но мало кто знает, что за идеальной фигурой стоят изнурительные тренировки. А еще – подорванное здоровье и больничная койка.

– В десятом классе с головой ушла в спорт, – рассказывает певица. – Пока одноклассницы ходили с пивом и сигаретами, я проводила время в тренажерном зале. Занималась без тренера. Сама решила, что мне необходимо 3-4 часа качать мышцы. По 150 раз отжималось от пола, 100 раз приседала и 100 раз качала пресс. Такие изнурительные тренировки привели к страшным головным болям и внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу под капельницу.

Из-за болезни певицу отстранили от выпускных экзаменов в школе.

– Поняла, что нужно давать отдых организму от спорта, – говорит VIKTORIA. – Могу потренироваться и дома. Использую вместо гантелей подручные материалы.

Упражнения на пресс у нее не на первом и даже не на втором месте, потому что из-за вокала пресс и так постоянно работает, ведь чтобы правильно петь, нужно постоянно напрягать живот.

Смотрите шоу «Дети против звезд» каждую среду в 19:00 на Новом канале