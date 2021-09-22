Премьера! «Дети против звезд» 3 сезон. Тракторы и Восток: что мы увидим в 1 выпуске

Грандиозная премьера на Новом канале! Уже 22 сентября в 19:00 стартует третий сезон игрового шоу «Дети против звезд»

Талантливые дети со всей Украины снова начинают соревноваться со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников будут определять, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетам баллов и правильностью выполнения задач будет следить судья — искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула будет подбадривать участников.

Уже в первом выпуске в команде звезд окажутся: телеведущий Дмитрий Танкович, хореограф Илона Гвоздева и певица Виктория Смеюха. Но не думайте, что их таланты будут настолько очевидными и будут на 100% совпадать с их профессиями. Звезды сумели удивить даже съемочную группу, а что уж говорить о вас!

— Однозначно, тот, кого можно назвать открытием и самым ярким событием первого выпуска программы — это Дмитрий Танкович на тракторе, — рассказывает шеф-редактор «Дети против звезд» Евгения Скрипниченко.

И действительно, кто же ожидал, что один из талантов комика и телеведущего — езда на тракторе. К тому же, еще больше удивило то, что соревноваться он будет с мальчиком, который начал ездить с 4,5 лет и делает на нем такие выкрутасы, что не каждый взрослый сможет повторить.

— У Дмитрия есть водительский стаж 10 лет. Для того, чтобы соревноваться с ребенком-героем шоу, он посещал специальные уроки по езде на тракторе в Белой Церкви. Учился ездить на ХТЗ-80 (трактор харьковского производства, очень старый). Дмитрий назвал его «своим ровесником». Также телеведущий учился на американском погрузчике «с кондиционером» Manitou (Маниту), чтобы понять, как работать с ковшом. На стареньком ХТЗ Дмитрию было достаточно сложно, потому что он привык к «автомату», и, поэтому слишком резко отпускал сцепление. Это очень не нравилось инструктору — дяде Вове, который сидел рядом, — поделилась шеф-редактор «Дети против звезд» Евгения Скрипниченко.

Вы уже вообравзили себе эту картину? А представьте, чего можно ожидать от Илоны Гвоздевой, Виктории Смеюхи и их соперников — детей!

Смотрите премьеру шоу «Дети против звезд» 22 сентября в 19:00 на Новом канале