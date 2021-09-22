Планка над лужей с грязью и парковка задом: Что интересного было в 1 выпуске 3 сезона «Дети против звезд»

Грандиозная премьера на Новом канале! 22 сентября в 19:00 стартовал третий сезон игрового шоу «Дети против звезд»

На звезд и детей, как всегда, ждали 6 раундов. Три — общих соревнования (спаси город, показуха и равновесие) и три — индивидуальных. Поединки получились насыщенными и интересными, ведь таланты звезды и дети показывали неожиданные.

Первый индивидуальный конкурс — телеведущий Дмитрий Танкович соревновался с парнем Николаем в езде на тракторах. Коле сейчас 9, а впервые он сел на трактор в 4,5 года! Парень говорит, что захотел этого сам. Можете себе представить? Конкурсантам предстояло выполнить три задания. Первое — запарковаться на тракторе задом в гараж из соломы. Дмитрий сделал это со второй попытки за 45 секунд, Коля же — за 30 секунд. Второе испытание — проехать задом, змейкой, объезжая конусы. Здесь победил телеведущий Дмитрий. Третье испытание было решающим — гонка на тракторах, в которой победил также Дмитрий.

Во втором индивидуальном конкурсе встретились хореограф Илона Гвоздева и 12-летняя София из Полтавы. Их фишка — индийские танцы. Только представьте, София начала заниматься танцами в 5 лет и сейчас уже имеет 73 медали! Может показаться, что в индийском танце ничего сложного, но нет. Каждое движение — зашифрованное слово. В студии шоу Илоне и Софийке нужно было станцевать импровизацию, в которой было зашифровано 7 индийских слов, которые объявил им ведущий Сергей Притула. Соревнования получилось невероятно атмосферным и перенесло всех в волшебную Индию. Победила — Илона Гвоздева, ведь Софийка не успела показать одно слово в танце.

В третьем индивидуальном конкурсе в студии сошлись певица Виктория Смеюха и Николь. Их конкурс — кто дольше простоит в планке. В свои 13 лет, Николь уже четырехкратная чемпионка Украины по художественной гимнастике. Виктория Смеюха певица, однако активно занимается спортом, особенно уделяет внимание своему прессу, ведь правильное дыхание — залог безопасности для голосовых связок. Итак, в конкурсе, девчонки должны были сначала простоять в обратной планке 30 секунд, после продержаться в планке над водой с грязью в спортивных петлях TRX, пролезть в планке под лазерными лучами и в конце открыть сундук с сокровищами. Конкурс перенес всю студию и зрителей в древний Египет. В результате победила Николь, она прошла испытания быстрее Виктории.

Нововведение этого сезона — осложнения в финальном командном соревновании. Каждый раз оно будет разное и действительно усложнит полосу препятствий. В первом выпуске антибонус получила команда звезд, ведь проиграла в предыдущих испытаниях. Дети выбрали для них «ледяной пол» — перед полосой препятствий звездам насыпали целый бассейн льда, всю дистанцию они должны были преодолеть босиком.

В результате, дети смогли обыграть звезд и стали победителями в первом выпуске третьего сезона. Хорошее начало!

Смотрите второй выпуск шоу «Дети против звезд» уже 29 сентября, в среду, в 19:00 на Новом канале!