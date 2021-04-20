Где логика: смотрите онлайн 9 выпуск от 20.04.2021

В 1 раунде шоу Где логика? 9 выпуск от 20.04.2021 ты узнаешь, что когда у Леси Никитюк будет пять миллионов подписчиков, то она наконец-то покажет свою вторую половинку. Сергей Притула начнет подозревать, что Мила Еремеева пытается подсидеть Александра Педана, после чего начнет активно подсказывать правильные ответы Диме Каднаю и Филиппу Коляденко. Но поможет ли это команде «Сантьяго» победить в первом же раунде? Или же дуэт «Усатая ведущая» сможет и без подсказок оказаться быстрее и умнее? Смотри этот невероятный баттл музыки и телевидения в шоу Где логика? 9 выпуск от 20.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 8 выпуск смотреть онлайн

Где логика 9 выпуск 2 раунд смотреть онлайн