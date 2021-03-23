Video: Где логика: смотрите онлайн 5 выпуск от 23.03.2021

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23 марта

Где логика: смотрите онлайн 5 выпуск от 23.03.2021

Смотри прямо сейчас, как красота и чувство юмора соревнуются в быстроте мышления в шоу Где логика? 1 сезон 5 выпуск от 23.03.2021 на сайте Нового канала. На этой неделе в логической битве встретятся звезды Improv Live Show Владимир Шумко и Константин Трембовецкий, а также фотограф Соня Плакидюк и модель и телеведущая Алла Костромичева. В 1 раунде ты узнаешь, почему Владимир Шумко стал президентом кудрявых людей, а Константин Трембовецкий – игроком на стороне женской команды. Раунд Что общего? смотри прямо сейчас в шоу Где логика? 1 сезон 5 выпуск от 23.03.2021 на сайте Нового канала.

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Где логика: смотрите онлайн 5 выпуск от 23.03.2021
Выпуск 5. Раунд 2. Костя Трембовецкий – самое слабое звено. Где логика? Сезон ...
Выпуск 5. Раунд 3. Феерия мысли Сони Плакидюк. Где логика? Сезон 1
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