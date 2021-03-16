Где логика: смотрите онлайн 4 выпуск от 16.03.2021

На календаре вторник, а это значит – время шоу Где логика? 4 выпуск от 16.03.2021. Сергей Притула приготовил новый логический марафон для звезд украинского шоу-бизнеса. Сегодня испытывать на прочность свою бдительность и сообразительность будут хореограф Илона Гвоздева, певица Оля Цибульская, юморист и телеведущий Дмитрий Танкович и певец Ivan NAVI. Традиционно селебритиз поделятся на две команды – мужскую и женскую – и уже в начале первого раунда подберут яркие названия команд. Кошечка и InTeam – догадайся, кто есть кто! А пока ты в раздумьях, прямо сейчас звезды будут искать, что общего между кофейным зернышком, бюстгальтером и коленом. Оставайся с нами и прокачай свою логику – смотри онлайн Где логика? 4 выпуск на сайте Нового канала.

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