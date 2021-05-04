Video: Где логика: смотрите онлайн 11 выпуск от 04.05.2021

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04 мая

Где логика: смотрите онлайн 11 выпуск от 04.05.2021

Смотри прямо сейчас развлекательное шоу Где логика? 11 выпуск от 04.05.2021, в котором Сергей Притула снова проверит на прочность логику украинских селебритис. За мужскую команду сыграют певец и музыкант Сергей Бабкин и актер и шоумен Игорь Ласточкин. А противостоять им будут их прекрасные жены – Снежана Бабкина и Анна Ласточкина. В первом же раунде станет понятно, кто именно делает Игоря и Сергея успешными людьми, ведь женская команда «Брют» просто разнесет студию своей эрудицией и мгновенной реакцией. Все это не пропусти в шоу Где логика? 11 выпуск от 04.05.2021 на сайте Нового канала.

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Где логика: смотрите онлайн 11 выпуск от 04.05.2021
Выпуск 11. Часть 2. Снежана Бабкина считает, что у ведущего нет сердца. Где ...
Выпуск 11. Часть 3. Что мешает побеждать Ласточкину и Бабкину? Где логика? Сезон ...
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