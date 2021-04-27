Video: Где логика: смотрите онлайн 10 выпуск от 27.04.2021

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27 апреля

Где логика: смотрите онлайн 10 выпуск от 27.04.2021

Ты смотришь развлекательное шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021, в котором принимают участие звезды телеканала СТБ. За женскую команду сыграют Надежда Мейхер и Надежда Матвеева, которые придумают вполне логичное название «Надежда есть». А на мужской стороне будут сражаться Григорий Решетник и Валерий Ославский, чья команда получит название «Шансов нет». В раунде Что общего? Сергей Притула признается, что одно из заданий оказалось ему не по зубам, но именно с ним Надежда Мейхер управилась за считанные секунды. Что же это за ребус? И сможешь ли ты быстро понять, что общего между фотографом, кроликом и игральными картами? Проверяй свою эрудицию в шоу Где логика? 10 выпуск от 27.04.2021 на сайте Нового канала.

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Где логика: смотрите онлайн 10 выпуск от 27.04.2021
Выпуск 10. Часть 2. Лишние части тела, по мнению Валерия Ославского. Где логика? ...
Выпуск 10. Часть 3. Надежда Матвеева заставит мужчин молчать. Где логика? Сезон 1 ...
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