Главную кису украинского шоу-бизнеса Олю Цибульскую и крутого певца Ivan NAVI объединяет украиноязычность и искренняя любовь к музыке. Но они по-разному относятся к приватности. С изменением имиджа Цибульская стала намного откровеннее и в песнях, и во внешности, и в поведении. Значит, она с легкостью покажет интимные фото и видео в своем мобильном. А вот Иван о личном не много рассказывает, а потому еще интереснее залезть в его фотогалерею. Звездную хореографшу Илону Гвоздеву и телеведущего Дмитрия Танковича объединили танцы. Первой они принесли популярность, а второму - много ночных кошмаров. Но у обоих найдется интересный невиданный до этого контент в мобильных. Хочешь узнать, почему Оля Цибульская не едет на Евровидение, а Ivan NAVI не регистрируется в приложениях для знакомст? Хочется увидеть Диму Танковича с усами и удивиться, как танцы помогли Илоне Гвоздевой исправить кривые ноги? Тогда смотри второй выпуск игры «В личку к звезде»!

Смотреть шоу Где логика? онлайн

«В личку к звезде» - диджитал-игра Нового канала со звездными участниками шоу «Где логика?» В ней украинские селебрити по очереди называют друг другу даты и показывают за эти даты контент в своих мобильных - фото или видео. Главное условие - никаких табу и максимальная откровенность. Мы обещаем: все, что было личным, станет публичным!