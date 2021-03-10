Video: Импровизация против дедукции – что приведет к победе? Анонс 3-4 выпусков шоу «Где логика?» на Новом канале

Смотрите онлайн шоу Где логика АНОНС 3 и 4 выпуска 1 сезона на Новом канале. Сыграй с нами в новую игру!
Новый канал / Де логіка? / Импровизация против дедукции – что приведет к победе? Анонс 3-4 выпусков шоу «Где логика?» на Новом канале
10 марта

Импровизация против дедукции – что приведет к победе? Анонс 3-4 выпусков шоу «Где логика?» на Новом канале

16 березня о 19:00 на Новому каналі

Зіркові команди, запитання на кмітливість та ерудицію, ведучий Сергій Притула. Все це – в гумористичному інтелектуальному шоу «Де логіка?».

Чоловіча та жіноча команди зійдуться в одній студії, щоб перевірити, в кого сильніша логіка. Їм потрібно вистояти 4 раунди та фінал. А це не так просто. Перевірте на собі: як думаєте, що вийде, якщо об’єднати черевики та шахівницю? Дізнайся відповідь на це та інші запитання із зірочкою з 9 березня о 19:00 на Новому каналі.

Импровизация против дедукции – что приведет к победе? Анонс 3-4 выпусков шоу «Где логика?» на Новом канале
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности