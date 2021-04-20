В Логическом пинг-понге в шоу Где логика? 9 выпуск от 20.04.2021 команды будут соревноваться в знании кулинарных блюд. За каждый правильно отгаданный ребус участники получают балл, а это значит, что Леся Никитюк и Мила Еремеева смогут отыграться. Дима Каднай сразу угадает свой любимый торт, а Мила Еремеева – сало. Филипп Коляденко проявит себя как настоящий знаток украинской кухни, а Леся Ивановна отдаст предпочтение итальянской. Кто же победит в финальном раунде и докажет силу своей логики? Смотри прямо сейчас в шоу Где логика? 9 выпуск от 20.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 9 выпуск смотреть онлайн