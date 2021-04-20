Video: Выпуск 9. Раунд 5. Фил Коляденко – знаток украинской кухни. Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 9 выпуск от 20.04.2021 на Новом канале часть 5 | Где логика онлайн на Новом канале
Новый канал / Де логіка? / Сезон 1 / Где логика: смотрите онлайн 9 выпуск от 20.04.2021 / Выпуск 9. Раунд 5. Фил Коляденко – знаток украинской кухни. Где логика? Сезон 1
20 апреля

Выпуск 9. Раунд 5. Фил Коляденко – знаток украинской кухни. Где логика? Сезон 1

В Логическом пинг-понге в шоу Где логика? 9 выпуск от 20.04.2021 команды будут соревноваться в знании кулинарных блюд. За каждый правильно отгаданный ребус участники получают балл, а это значит, что Леся Никитюк и Мила Еремеева смогут отыграться. Дима Каднай сразу угадает свой любимый торт, а Мила Еремеева – сало. Филипп Коляденко проявит себя как настоящий знаток украинской кухни, а Леся Ивановна отдаст предпочтение итальянской. Кто же победит в финальном раунде и докажет силу своей логики? Смотри прямо сейчас в шоу Где логика? 9 выпуск от 20.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 9 выпуск смотреть онлайн

Выпуск 9. Раунд 5. Фил Коляденко – знаток украинской кухни. Где логика? Сезон 1
Выпуск 9. Раунд 1. «Усатая ведущая» хочет подсидеть Педана? Где логика? Сезон 1 ...
Выпуск 9. Раунд 2. Мила Еремеева негодует! Где логика? Сезон 1
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности