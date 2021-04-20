Ты смотришь 4 раунд в шоу Где логика? 9 выпуск от 20.04.2021 на сайте Нового канала. В Угадай меня участники должны показать, насколько хорошо они разбираются в фильмах и сериалах. После первого же видео-ребуса ты сможешь увидеть легендарную поддержку из фильма «Грязные танцы» в исполнении Димы Кадная и Фила Коляденко. А вот Леся Никитюк и Сергей Притула наконец-то встретятся на рэп-баттле, чтобы окончательно выяснить кто сверху. Увидеть это невероятное зрелище ты сможешь прямо сейчас в шоу Где логика? 9 выпуск от 20.04.2021.

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