Video: Выпуск 9. Раунд 3. Леся Никитюк встречалась с СБУшником? Где логика? Сезон 1

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20 апреля

Выпуск 9. Раунд 3. Леся Никитюк встречалась с СБУшником? Где логика? Сезон 1

В шоу Где логика? 9 выпуск от 20.04.2021 Леся Ивановна Никитюк признается, что встречалась с полицейским и именно поэтому так хорошо разбирается в видах автомобильных штрафов. И конечно же вовсе не потому, что сама часто нарушала правила дорожного движения. Мужская команда расслабится в третьем раунде Плюс-минус, и это даст возможность девушкам взять реванш. Однако позже выяснится, что ни «Усатая ведущая», ни «Сантьяго» совершенно не разбираются в женских попах, поэтому Сергею Притуле придется очень долго давать подсказки командам в шоу Где логика? 9 выпуск от 20.04.2021.

Где логика 9 выпуск смотреть онлайн

Где логика 9 выпуск 4 раунд смотреть онлайн

Выпуск 9. Раунд 3. Леся Никитюк встречалась с СБУшником? Где логика? Сезон 1
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