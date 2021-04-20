В шоу Где логика? 9 выпуск от 20.04.2021 Леся Ивановна Никитюк признается, что встречалась с полицейским и именно поэтому так хорошо разбирается в видах автомобильных штрафов. И конечно же вовсе не потому, что сама часто нарушала правила дорожного движения. Мужская команда расслабится в третьем раунде Плюс-минус, и это даст возможность девушкам взять реванш. Однако позже выяснится, что ни «Усатая ведущая», ни «Сантьяго» совершенно не разбираются в женских попах, поэтому Сергею Притуле придется очень долго давать подсказки командам в шоу Где логика? 9 выпуск от 20.04.2021.

Где логика 9 выпуск смотреть онлайн

Где логика 9 выпуск 4 раунд смотреть онлайн