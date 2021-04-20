В студии шоу Где логика? 9 выпуск от 20.04.2021 станет так «горячо», что Филиппу Коляденко придется раздеться. Благодаря одному из заданий Сергей Притула раскроет свой неожиданный талант – оказывается, телеведущий отлично имитирует звуки поездов. Диме Каднаю тоже есть чем похвастаться, ведь музыкант хорошо разбирается в изобразительном искусстве. А вот Мила Еремеева вдруг сделает громкое заявление – в шоу все против женщин! Так ли это на самом деле? И какие еще таланты скрывают участники? Это ты узнаешь во втором раунде в шоу Где логика? 9 выпуск от 20.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 9 выпуск смотреть онлайн

Где логика 9 выпуск 3 раунд смотреть онлайн