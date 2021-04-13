Video: Выпуск 8. Раунд 5. Кто лучше разбирается в алкоголе? Где логика? Сезон 1

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13 апреля

Выпуск 8. Раунд 5. Кто лучше разбирается в алкоголе? Где логика? Сезон 1

Логический пинг-понг в шоу Где логика? 8 выпуск от 13.04.2021 будет посвящен алкоголю. К финалу команды пришли с равным счетом 2:2, а значит 5 раунд станет решающим в этой ожесточенной войне. Как Кира Найтли, Вин Дизель, обезьяна и Мэри Поппинс помогут участникам угадывать названия коктейлей и горячительных напитков? Последнее сражение в 8 выпуске заставит игроков проявить максимум эрудиции, фантазии и быстроты реакции, чтобы вырвать долгожданную победу у соперников. Кто же это будет? Смотри в шоу Где логика? 8 выпуск от 13.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 8 выпуск смотреть онлайн

Выпуск 8. Раунд 5. Кто лучше разбирается в алкоголе? Где логика? Сезон 1
Выпуск 8. Раунд 1. Очень азартная Даша Астафьева. Где логика? Сезон 1
Выпуск 8. Раунд 2. Слава Каминская обиделась и уходит! Где логика? Сезон 1 ...
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