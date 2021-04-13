Video: Выпуск 8. Раунд 4. Любимый сериал Даниэля Салема. Где логика? Сезон 1

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13 апреля

Выпуск 8. Раунд 4. Любимый сериал Даниэля Салема. Где логика? Сезон 1

Четвертый раунд шоу Где логика? 8 выпуск от 13.04.2021 посвящен фильмам и сериалам. Ни в одной из команд нет представителей кинематографа, а это значит, что силы будут равны. Благодаря этой игре ты узнаешь, что брутальный Даниэль Салем обожает сериал «Отчаянные домохозяйки», а Слава Каминская считает Сергея Притулу женоненавистником и сексистом. Кто же в этом раунде окажется самым большим фанатом фильмов и сериалов? Смотри в игре Угадай меня в шоу Где логика? 8 выпуск от 13.04.2021 на сайте Нового канала.

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Где логика 8 выпуск 5 раунд смотреть онлайн

Выпуск 8. Раунд 4. Любимый сериал Даниэля Салема. Где логика? Сезон 1
Выпуск 8. Раунд 1. Очень азартная Даша Астафьева. Где логика? Сезон 1
Выпуск 8. Раунд 2. Слава Каминская обиделась и уходит! Где логика? Сезон 1 ...
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