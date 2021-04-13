Video: Выпуск 8. Раунд 3. Мэрлин Мэнсон всех поссорит. Где логика? Сезон 1

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13 апреля

Выпуск 8. Раунд 3. Мэрлин Мэнсон всех поссорит. Где логика? Сезон 1

Третий раунд в шоу Где логика? 8 выпуск от 13.04.2021 покажет, что команды совершенно не разбираются в религии, зато слишком много знают об оружии и азартных играх. Иракли Макацария и Даниэль Салем продолжат воровать правильные ответы женской команды, что еще больше накалит обстановку в студии. В шоу Где логика? 2021 окончательно всех поссорит слишком принципиальный Сергей Притула и… Мэрлин Мэнсон. Кто же в итоге вырвет победу и принесет своей команде балл? Быстрее смотри в шоу Где логика? 8 выпуск от 13.04.2021 на сайте Нового канала.

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Где логика 8 выпуск 4 раунд смотреть онлайн

Выпуск 8. Раунд 3. Мэрлин Мэнсон всех поссорит. Где логика? Сезон 1
Выпуск 8. Раунд 1. Очень азартная Даша Астафьева. Где логика? Сезон 1
Выпуск 8. Раунд 2. Слава Каминская обиделась и уходит! Где логика? Сезон 1 ...
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