Во 2 раунде шоу Где логика? 8 выпуск от 13.04.2021 Слава Каминская полноценно включится в игру и начнет вырывать победу зубами. Накал страстей будет настолько высоким, что певица потребует от мужской команды оплату услуг ее психотерапевта. А когда Даниэль Салем и Иракли Макацария нагло украдут правильный ответ женской команды, Слава громко заявит – она обиделась и покидает шоу! Поможет ли ей этот ультиматум выиграть в Третьем лишнем? Смотри в шоу Где логика? 8 выпуск от 13.04.2021 на сайте Нового канала.

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