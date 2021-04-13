Ты смотришь развлекательное шоу Где логика? 8 выпуск от 13.04.2021, в котором парни и девушки выясняют, чья же логика железнее – мужская или женская. На этот раз в составе мужской команды со странным названием «Юфь!» одни из самых брутальных мужчин Украины – Иракли Макацария и Даниэль Салем. А Даша Астафьева и Слава Каминская будут доказывать, что красота, ум и хитрость идут рука об руку. В 1 раунде сразу станет понятно, что девушки собираются серьезно сражаться за победу! Смогут ли парни противостоять такому напору? Это ты узнаешь прямо сейчас в шоу Где логика? 8 выпуск от 13.04.2021 на сайте Нового канала.

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