Ты смотришь финал шоу Где логика? 7 выпуск от 06.04.2021, в котором узнаешь, у какой команды самая железная логика. В Логическом пинг-понге «Мамки» и «Три мушкетера» продемонстрируют свое умение разгадывать ребусы. Все они будут связаны одной темой – музыкальные инструменты. Так как в каждой команде есть музыканты, то сражение будет по-настоящему жарким! Но в 5 раунде важно не только хорошо разбираться в теме, но и быстро давать правильные ответы, пока соперники не сделали это раньше. Кому же удастся вырвать победу? Смотри в финале шоу Где логика? 7 выпуск от 06.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 7 выпуск смотреть онлайн