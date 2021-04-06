Video: Выпуск 7. Часть 5. Музыка их связала. Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 7 выпуск от 06.04.2021 на Новом канале часть 5 | Где логика онлайн на Новом канале
Новый канал / Де логіка? / Сезон 1 / Где логика: смотрите онлайн 7 выпуск от 06.04.2021 / Выпуск 7. Часть 5. Музыка их связала. Где логика? Сезон 1
06 апреля

Выпуск 7. Часть 5. Музыка их связала. Где логика? Сезон 1

Ты смотришь финал шоу Где логика? 7 выпуск от 06.04.2021, в котором узнаешь, у какой команды самая железная логика. В Логическом пинг-понге «Мамки» и «Три мушкетера» продемонстрируют свое умение разгадывать ребусы. Все они будут связаны одной темой – музыкальные инструменты. Так как в каждой команде есть музыканты, то сражение будет по-настоящему жарким! Но в 5 раунде важно не только хорошо разбираться в теме, но и быстро давать правильные ответы, пока соперники не сделали это раньше. Кому же удастся вырвать победу? Смотри в финале шоу Где логика? 7 выпуск от 06.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 7 выпуск смотреть онлайн

Выпуск 7. Часть 5. Музыка их связала. Где логика? Сезон 1
Выпуск 7. Часть 1. «Мамки» против «Трех мушкетеров». Где логика? Сезон 1
Выпуск 7. Часть 2. Владимир Остапчук знает все про Мону Лизу. Где логика? ...
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности