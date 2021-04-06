Video: Выпуск 7. Часть 4. Остапчук – гений! Где логика? Сезон 1

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06 апреля

Выпуск 7. Часть 4. Остапчук – гений! Где логика? Сезон 1

В раунде Угадай меня в шоу Где логика? 7 выпуск от 06.04.2021 настоящей звездой станет Владимир Остапчук. Даже Сергей Притула поразится тому, насколько глубоки познания телеведущего в кинематографе. Сможет женская команда этому противостоять? Узнаешь в Где логика? 2021. Но, как ни странно, участников заведет в тупик самое легкое задание. «Мамки» и «Три мушкетера» будут долго вспоминать, какой же мультфильм связывает кошек, собак и Сергея Притулу. Все это смотри в 4 раунде шоу Где логика? 7 выпуск от 06.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 7 выпуск смотреть онлайн

Где логика 7 выпуск 5 раунд смотреть онлайн

Выпуск 7. Часть 4. Остапчук – гений! Где логика? Сезон 1
Выпуск 7. Часть 1. «Мамки» против «Трех мушкетеров». Где логика? Сезон 1
Выпуск 7. Часть 2. Владимир Остапчук знает все про Мону Лизу. Где логика? ...
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