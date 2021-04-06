Video: Выпуск 7. Часть 3. MamaRika растопит сердце Притулы. Где логика? Сезон 1

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06 апреля

Выпуск 7. Часть 3. MamaRika растопит сердце Притулы. Где логика? Сезон 1

В шоу Где логика? 7 выпуск от 06.04.2021 MamaRika и Alyona Alyona покажут всем, что их воображение просто пушка! И именно этим девушки растопят сердце Сергея Притулы. Антон Савлепов впервые за долгое время вспомнит про мясо. А все потому что участники буду долго думать, что же получится, если от шаурмы отнять лаваш. Именно это задание станет практически невыполнимым для всех игроков. Смогут ли «Мамки» и «Мушкетеры» все-таки дать правильный ответ? Узнаешь в 3 раунде шоу Где логика? 7 выпуск от 06.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 7 выпуск смотреть онлайн

Где логика 7 выпуск 4 раунд смотреть онлайн

Выпуск 7. Часть 3. MamaRika растопит сердце Притулы. Где логика? Сезон 1
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