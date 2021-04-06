Во 2 раунде шоу Где логика? 7 выпуск от 06.04.2021, в котором участники сыграют в Третий лишний. Игроки должны понять, какие лишние предметы находятся на изображениях, которые им покажет Сергей Притула. В этом раунде ты узнаешь, что Владимир Остапчук отлично разбирается в искусстве и архитектуре Австралии. А Антон Савлепов признается, что у него есть еще одно интересное хобби. Чем занимается артист в свободное время? Это ты узнаешь во 2 раунде шоу Где логика? 7 выпуск от 06.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 7 выпуск смотреть онлайн

Где логика 7 выпуск 3 раунд смотреть онлайн