Video: Выпуск 7. Часть 2. Владимир Остапчук знает все про Мону Лизу. Где логика? Сезон 1

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06 апреля

Выпуск 7. Часть 2. Владимир Остапчук знает все про Мону Лизу. Где логика? Сезон 1

Во 2 раунде шоу Где логика? 7 выпуск от 06.04.2021, в котором участники сыграют в Третий лишний. Игроки должны понять, какие лишние предметы находятся на изображениях, которые им покажет Сергей Притула. В этом раунде ты узнаешь, что Владимир Остапчук отлично разбирается в искусстве и архитектуре Австралии. А Антон Савлепов признается, что у него есть еще одно интересное хобби. Чем занимается артист в свободное время? Это ты узнаешь во 2 раунде шоу Где логика? 7 выпуск от 06.04.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 7 выпуск смотреть онлайн

Где логика 7 выпуск 3 раунд смотреть онлайн

Выпуск 7. Часть 2. Владимир Остапчук знает все про Мону Лизу. Где логика? Сезон 1
Выпуск 7. Часть 1. «Мамки» против «Трех мушкетеров». Где логика? Сезон 1
Выпуск 7. Часть 3. MamaRika растопит сердце Притулы. Где логика? Сезон 1
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