Смотри 1 раунд в шоу Где логика? 7 выпуск от 06.04.2021, в котором на женской стороне будут играть звезды украинского хип-хопа MamaRika и Alyona Alyona, а на мужской – телеведущий Владимир Остапчук и музыкант Антон Савлепов. Раунд Что общего? по-началу покажется игрокам легким, но вскоре участники поймут, что их логика не так хороша, как они предполагали. Смогут ли участники догадаться, что объединяет Гарри Поттера, очки и розовый цвет? Смотри в 1 раунде шоу Где логика? 7 выпуск от 06.04.2021 на сайте Нового канала.

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