Video: Выпуск 6. Часть 5. «Tesla» украла логотип у котов? Где логика? Сезон 1

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30 марта

Выпуск 6. Часть 5. «Tesla» украла логотип у котов? Где логика? Сезон 1

Конкурс Логический пинг-понг в шоу Где логика? 6 выпуск от от 30.03.2021 – один из самых сложных в игре. Участникам необходимо продемонстрировать умение подмечать детали и быстро давать правильные ответы. В 6 выпуске на панно с ребусами звездам необходимо найти зашифрованные бренды автомобилей. Как связан нос котика и автомобиль Илона Маска? И кто из участников не видит разницы между алфавитом и таблицей Менделеева? Все это ты узнаешь в финале шоу Где логика? 6 выпуск от 30.03.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 6 выпуск смотреть онлайн

Выпуск 6. Часть 5. «Tesla» украла логотип у котов? Где логика? Сезон 1
Выпуск 6. Часть 1. Валентин Михиенко пришел побеждать. Где логика? Сезон 1
Выпуск 6. Часть 2. Женскую команду спасет паспорт Виктории Смеюхи. Где логика? Сезон ...
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