Конкурс Логический пинг-понг в шоу Где логика? 6 выпуск от от 30.03.2021 – один из самых сложных в игре. Участникам необходимо продемонстрировать умение подмечать детали и быстро давать правильные ответы. В 6 выпуске на панно с ребусами звездам необходимо найти зашифрованные бренды автомобилей. Как связан нос котика и автомобиль Илона Маска? И кто из участников не видит разницы между алфавитом и таблицей Менделеева? Все это ты узнаешь в финале шоу Где логика? 6 выпуск от 30.03.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 6 выпуск смотреть онлайн