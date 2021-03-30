В 4 раунде шоу Где логика? 6 выпуск от 30.03.2021 звезды сыграют в Угадай меня. Участники должны догадаться, какие фильмы и сериалы зашифрованы в коротких анимированных видео. В 6 выпуске никто из звезд не имеет отношения к сфере кино, а поэтому шансы равны. Команда «Кстати» без своего ведома поможет «Барселоне» заработать лишний бал. А в качестве благодарности парни зачем-то кинут мокрой рыбой в женскую команду. Что еще интересного произойдет в 4-м раунде? Смотри прямо сейчас в шоу Где логика? 6 выпуск от 30.03.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 6 выпуск смотреть онлайн

Где логика 6 выпуск 5 раунд смотреть онлайн