Video: Выпуск 6. Часть 4. Не родись красивой, а родись с логикой. Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 6 выпуск от 30.03.2021 на Новом канале часть 4 | Где логика онлайн на Новом канале
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30 марта

Выпуск 6. Часть 4. Не родись красивой, а родись с логикой. Где логика? Сезон 1

В 4 раунде шоу Где логика? 6 выпуск от 30.03.2021 звезды сыграют в Угадай меня. Участники должны догадаться, какие фильмы и сериалы зашифрованы в коротких анимированных видео. В 6 выпуске никто из звезд не имеет отношения к сфере кино, а поэтому шансы равны. Команда «Кстати» без своего ведома поможет «Барселоне» заработать лишний бал. А в качестве благодарности парни зачем-то кинут мокрой рыбой в женскую команду. Что еще интересного произойдет в 4-м раунде? Смотри прямо сейчас в шоу Где логика? 6 выпуск от 30.03.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 6 выпуск смотреть онлайн

Где логика 6 выпуск 5 раунд смотреть онлайн

Выпуск 6. Часть 4. Не родись красивой, а родись с логикой. Где логика? Сезон 1
Выпуск 6. Часть 1. Валентин Михиенко пришел побеждать. Где логика? Сезон 1
Выпуск 6. Часть 2. Женскую команду спасет паспорт Виктории Смеюхи. Где логика? Сезон ...
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