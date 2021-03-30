Video: Выпуск 6. Часть 3. Крылатая восьмилапка не дает покоя Роману Мищерякову. Где логика? Сезон 1

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Новый канал / Де логіка? / Сезон 1 / Где логика: смотрите онлайн 6 выпуск от 30.03.2021 / Выпуск 6. Часть 3. Крылатая восьмилапка не дает покоя Роману Мищерякову. Где логика? Сезон 1
30 марта

Выпуск 6. Часть 3. Крылатая восьмилапка не дает покоя Роману Мищерякову. Где логика? Сезон 1

Сергей Притула в шоу Где логика? 6 выпуск от 30.03.2021 предупредит участников, что 3-й раунд им будет просто не по зубам. Однако одной из команд удастся решать сложные ребусы буквально в считанные минуты. В этом конкурсе Роман Мищеряков будет пытаться доказать существование крылатой восьмилапки, а Сергей Притула начнет рассказывать неизвестные факты из жизни Леси Никитюк. И именно она и решит исход раунда. Как телеведущей удалось повлиять на счет, даже не присутствуя в студии? Это ты узнаешь прямо сейчас в 6 выпуске шоу Где логика? от 30.03.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 6 выпуск смотреть онлайн

Где логика 6 выпуск 4 раунд смотреть онлайн

Выпуск 6. Часть 3. Крылатая восьмилапка не дает покоя Роману Мищерякову. Где логика? Сезон 1
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