Сергей Притула в шоу Где логика? 6 выпуск от 30.03.2021 предупредит участников, что 3-й раунд им будет просто не по зубам. Однако одной из команд удастся решать сложные ребусы буквально в считанные минуты. В этом конкурсе Роман Мищеряков будет пытаться доказать существование крылатой восьмилапки, а Сергей Притула начнет рассказывать неизвестные факты из жизни Леси Никитюк. И именно она и решит исход раунда. Как телеведущей удалось повлиять на счет, даже не присутствуя в студии? Это ты узнаешь прямо сейчас в 6 выпуске шоу Где логика? от 30.03.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 6 выпуск смотреть онлайн

Где логика 6 выпуск 4 раунд смотреть онлайн