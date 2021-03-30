Video: Выпуск 6. Часть 2. Женскую команду спасет паспорт Виктории Смеюхи. Где логика? Сезон 1

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30 марта

Выпуск 6. Часть 2. Женскую команду спасет паспорт Виктории Смеюхи. Где логика? Сезон 1

Во 2 раунде развлекательного шоу Где логика? 2021 Валентин Михиенко продолжит удивлять зрителей своим интеллектом, и именно поэтому комик точно знает, чего не хватает на самой известной картине Серова. Роман Мищеряков продемонстрирует свои познания в области физики, а Елена-Кристина Лебедь – в бильярде. Но настоящей звездой 2 раунда 6 выпуска шоу Где логика? станет Виктория Смеюха, которая полностью изменит расстановку сил после 1 конкурса. Все это смотри в Где логика? от 30.03.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 6 выпуск смотреть онлайн

Где логика 6 выпуск 3 раунд смотреть онлайн

Выпуск 6. Часть 2. Женскую команду спасет паспорт Виктории Смеюхи. Где логика? Сезон 1
Выпуск 6. Часть 1. Валентин Михиенко пришел побеждать. Где логика? Сезон 1
Выпуск 6. Часть 3. Крылатая восьмилапка не дает покоя Роману Мищерякову. Где логика? ...
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