В 6 выпуске от 30.03.2021 шоу Где логика? принимают участие звезды Improv Live Show Валентин Михиенко и Роман Мищеряков. На женской стороне играют главный украинский борец с аферистами Елена-Кристина Лебедь и певица Виктория Смеюха. Мужская команда «Барселона» сразу признается, что все свои шутки они оставили для блестящих импровизаций и в Где логика? 2021 собираются только побеждать. И в 1 раунде шоу Где логика? 6 выпуск от 30.03.2021 ты увидишь, что интуиция Романа Мищерякова никогда его не подводит, а эрудиция Валика Михиенко просто не знает границ.

Где логика 5 выпуск смотреть онлайн

Где логика 6 выпуск 2 раунд смотреть онлайн