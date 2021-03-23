Video: Выпуск 5. Раунд 5. Алла Костромичева решит исход игры. Где логика? Сезон 1

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23 марта

Выпуск 5. Раунд 5. Алла Костромичева решит исход игры. Где логика? Сезон 1

Раунд, в котором побеждают только те участники, которые умеют действительно быстро думать. В шоу Где логика? 5 выпуск от 23.03.2021 командам Нежный борщ и Калиновая сережка необходимо быстро разгадывать ребусы, которые спрятаны на одном большом панно. За каждый правильный ответ команда получает балл, а это значит: в финале игроки могут отыграться. Тема Логического пинг-понга – виды спорта. Игра будет невероятно ожесточенной, ведь все участники азартны! Так чья же логика победит – парней или девушек? Это ты узнаешь в финале шоу Где логика? 5 выпуск от 23.03.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 5 выпуск смотреть онлайн

Выпуск 5. Раунд 5. Алла Костромичева решит исход игры. Где логика? Сезон 1
Выпуск 5. Раунд 1. Владимир Шумко – президент? Где логика? Сезон 1
Выпуск 5. Раунд 2. Костя Трембовецкий – самое слабое звено. Где логика? Сезон ...
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