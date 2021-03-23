Video: Выпуск 5. Раунд 4. Кто окажется сильнее в киноребусах? Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 5 выпуск от 23.03.2021 на Новом канале часть 4 | Где логика онлайн на Новом канале
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23 марта

Выпуск 5. Раунд 4. Кто окажется сильнее в киноребусах? Где логика? Сезон 1

Раунд, в котором ты узнаешь, кто из участников шоу Где логика? 5 выпуск лучше остальных разбирается в кино и сериалах. В игре Угадай меня Алле Костромичевой, Соне Плакидюк, Косте Трембовецкому и Владимиру Шумко необходимо понять, какие фильмы зашифрованы в анимационных мультиках. Благодаря одной из анимаций ты узнаешь, кто из звезд так и не посмотрел один из самых известных сериалов Нового канала. И как знания Сони Плакидюк в теории цвета помогут ей разгадать самый сложный киноребус в 4 раунде шоу Где логика? 5 выпуск от 23.03.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 5 выпуск смотреть онлайн

Где логика 5 выпуск 5 раунд смотреть онлайн

Выпуск 5. Раунд 4. Кто окажется сильнее в киноребусах? Где логика? Сезон 1
Выпуск 5. Раунд 1. Владимир Шумко – президент? Где логика? Сезон 1
Выпуск 5. Раунд 2. Костя Трембовецкий – самое слабое звено. Где логика? Сезон ...
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