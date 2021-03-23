Video: Выпуск 5. Раунд 3. Феерия мысли Сони Плакидюк. Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 5 выпуск от 23.03.2021 на Новом канале часть 3 | Где логика онлайн на Новом канале
Новый канал / Де логіка? / Сезон 1 / Где логика: смотрите онлайн 5 выпуск от 23.03.2021 / Выпуск 5. Раунд 3. Феерия мысли Сони Плакидюк. Где логика? Сезон 1
23 марта

Выпуск 5. Раунд 3. Феерия мысли Сони Плакидюк. Где логика? Сезон 1

У какой из команд лучше всего развито воображение? Это станет известно в 3 раунде шоу Где логика? 5 выпуск от 23.03.2021. В игре Плюс-минус участникам придется активировать фантазию, ведь именно от нее будет зависеть успешное прохождение раунда. Что будет, если от Шевченко вычесть Грушевского? И почему шоколад плюс солнце – это не фондю? На все эти странные вопросы ты найдешь ответы в 3 раунде шоу Где логика? 5 выпуск от 23.03.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 5 выпуск смотреть онлайн

Где логика 5 выпуск 4 раунд смотреть онлайн

Выпуск 5. Раунд 3. Феерия мысли Сони Плакидюк. Где логика? Сезон 1
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