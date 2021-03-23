Video: Выпуск 5. Раунд 2. Костя Трембовецкий – самое слабое звено. Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 5 выпуск от 23.03.2021 на Новом канале часть 2 | Где логика онлайн на Новом канале
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23 марта

Выпуск 5. Раунд 2. Костя Трембовецкий – самое слабое звено. Где логика? Сезон 1

Во 2 раунде 5 выпуска от 23.03.2021 шоу Где логика? участники сыграют в Было да сплыло, в котором необходимо найти недостающие предметы на изображениях. Костя Трембовецкий окажется ярым фанатом Гарри Поттера, однако все равно получит от Сергея Притулы звание самого слабого звена. Дуэт Нежный борщ будет спасен Владимиром Шумко, который отлично разбирается в мужском макияже и Иисусе. Но смогут ли они победить умных и быстрых Соню Плакидюк и Аллу Костромичеву? Это ты узнаешь во 2 раунде шоу Где логика? 5 выпуск от 23.03.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 5 выпуск смотреть онлайн

Где логика 5 выпуск 3 раунд смотреть онлайн

Выпуск 5. Раунд 2. Костя Трембовецкий – самое слабое звено. Где логика? Сезон 1
Выпуск 5. Раунд 1. Владимир Шумко – президент? Где логика? Сезон 1
Выпуск 5. Раунд 3. Феерия мысли Сони Плакидюк. Где логика? Сезон 1
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