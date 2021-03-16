Грандиозный финал в 4 выпуске шоу Где логика? 2021 решит судьбу звания «Железная логика»! Огромная картина, такая себе солянка из различных ребусов, загадок и рисунков, просто сейчас появится на экране. Задача двух команд: как можно быстрее расшифровать каждый ребус и получить больше баллов. Загвоздка финала в том, что в отличие от предыдущих раундов, команды получают балл за каждый правильный ответ. Ты спросишь, а как возможно вообще что-то увидеть в этом хаосе ребусов? Все очень просто – общая тема. И сегодня это имена! Кто вырвется вперед в финале и получит звание «Железная логика»? Смотри онлайн шоу Где логика? 4 выпуск от 16.03.2021!

Где логика 4 выпуск смотреть онлайн