Video: ​​​​​​​Выпуск 4. Раунд 5. И победу одерживает… Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 4 выпуск от 16.03.2021 на Новом канале часть 5 | Где логика онлайн на Новом канале
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16 марта

​​​​​​​Выпуск 4. Раунд 5. И победу одерживает… Где логика? Сезон 1

Грандиозный финал в 4 выпуске шоу Где логика? 2021 решит судьбу звания «Железная логика»! Огромная картина, такая себе солянка из различных ребусов, загадок и рисунков, просто сейчас появится на экране. Задача двух команд: как можно быстрее расшифровать каждый ребус и получить больше баллов. Загвоздка финала в том, что в отличие от предыдущих раундов, команды получают балл за каждый правильный ответ. Ты спросишь, а как возможно вообще что-то увидеть в этом хаосе ребусов? Все очень просто – общая тема. И сегодня это имена! Кто вырвется вперед в финале и получит звание «Железная логика»? Смотри онлайн шоу Где логика? 4 выпуск от 16.03.2021!

Где логика 4 выпуск смотреть онлайн

​​​​​​​Выпуск 4. Раунд 5. И победу одерживает… Где логика? Сезон 1
Выпуск 4. Раунд 1. Кошечки VS InTeam. Где логика? Сезон 1
​​​​​​​Выпуск 4. Раунд 2. Скорая помощь не спасла Кошечек. Где логика? Сезон 1 ...
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