Video: Выпуск 4. Раунд 4. Кто победит соперников «всухую»? Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 4 выпуск от 16.03.2021 на Новом канале часть 4 | Где логика онлайн на Новом канале
Новый канал / Де логіка? / Сезон 1 / Где логика: смотрите онлайн 4 выпуск от 16.03.2021 / Выпуск 4. Раунд 4. Кто победит соперников «всухую»? Где логика? Сезон 1
16 марта

Выпуск 4. Раунд 4. Кто победит соперников «всухую»? Где логика? Сезон 1

Пришло время анимационных роликов! В шоу Где логика? 4 выпуск от 16.03.2021 Сергей Притула приготовил для Оли Цибульской, Дмитрия Танковича, Илоны Гвоздевой и Ivan NAVI короткие видеоребусы. В них зашифрованы названия популярных фильмов, сериалов или мультфильмов. Интересно, какая из команд окажется киноманом и отгадает больше названий? Ответ – далее.

Уже первая анимация загонит звезд в тупик. Однако Дмитрий Танкович не лыком шит! Он быстро выйдет из сложной ситуации и придумает собственный фильм. Возможно, схема «пальцем в небо» принесет им победу? Узнай совсем скоро в 4 выпуске шоу Где логика?

Где логика 4 выпуск смотреть онлайн

Где логика 4 выпуск 5 раунд смотреть онлайн

Выпуск 4. Раунд 4. Кто победит соперников «всухую»? Где логика? Сезон 1
Выпуск 4. Раунд 1. Кошечки VS InTeam. Где логика? Сезон 1
​​​​​​​Выпуск 4. Раунд 2. Скорая помощь не спасла Кошечек. Где логика? Сезон 1 ...
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности