Пришло время анимационных роликов! В шоу Где логика? 4 выпуск от 16.03.2021 Сергей Притула приготовил для Оли Цибульской, Дмитрия Танковича, Илоны Гвоздевой и Ivan NAVI короткие видеоребусы. В них зашифрованы названия популярных фильмов, сериалов или мультфильмов. Интересно, какая из команд окажется киноманом и отгадает больше названий? Ответ – далее.

Уже первая анимация загонит звезд в тупик. Однако Дмитрий Танкович не лыком шит! Он быстро выйдет из сложной ситуации и придумает собственный фильм. Возможно, схема «пальцем в небо» принесет им победу? Узнай совсем скоро в 4 выпуске шоу Где логика?

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