Ты смотришь онлайн продолжение 4 выпуска шоу Где логика? от 16.03.2021 на сайте Нового канала!

В 3 раунде Плюс-Минус две звездные команды доведут до истерики Сергея Притулу. Более того, ведущий за несколько минут и поседеет, и поплачет от смеха, соберется на пенсию. А все из-за «сообразительности» Кошечек и InTeam. Дело в том, что звезды так долго не смогут отойти от предыдущих раундов, что перепутают грешное с праведным. То назовут принца Уильяма импотентом, то таблетку и лед – хоккеем. А в черном квадрате будут видеть белый! Кажется, Сергею Притуле время выдавать молоко за вредность работы. Больше подробностей безумного раунда смотри в шоу Где логика? 4 выпуск.

Где логика 4 выпуск смотреть онлайн

Где логика 4 выпуск 4 раунд смотреть онлайн