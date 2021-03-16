В раунде Третий лишний шоу Где логика? 4 выпуск Кошечки и InTeam наоборот будут искать, что же лишнее в ребусах Сергея Притулы. Сначала в бой вырвутся мужчины. Но женская команда, чувствуя близкое поражение, так активизируется, что захочет забрать Оскар в Meryl Streep. Более того, ни с того ни с сего им будут мерещиться кресты. Ситуацию не спасет даже карета скорой помощи… Так кто же станет победителем этого раунда? Не медли – все подробности смотри онлайн в 4 выпуске шоу Где логика? на сайте Нового канала.

Где логика 4 выпуск смотреть онлайн

Где логика 4 выпуск 3 раунд смотреть онлайн