Video: ​​​​​​​Выпуск 4. Раунд 2. Скорая помощь не спасла Кошечек. Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 4 выпуск от 16.03.2021 на Новом канале часть 2 | Где логика онлайн на Новом канале
Новый канал / Де логіка? / Сезон 1 / Где логика: смотрите онлайн 4 выпуск от 16.03.2021 / ​​​​​​​Выпуск 4. Раунд 2. Скорая помощь не спасла Кошечек. Где логика? Сезон 1
16 марта

​​​​​​​Выпуск 4. Раунд 2. Скорая помощь не спасла Кошечек. Где логика? Сезон 1

В раунде Третий лишний шоу Где логика? 4 выпуск Кошечки и InTeam наоборот будут искать, что же лишнее в ребусах Сергея Притулы. Сначала в бой вырвутся мужчины. Но женская команда, чувствуя близкое поражение, так активизируется, что захочет забрать Оскар в Meryl Streep. Более того, ни с того ни с сего им будут мерещиться кресты. Ситуацию не спасет даже карета скорой помощи… Так кто же станет победителем этого раунда? Не медли – все подробности смотри онлайн в 4 выпуске шоу Где логика? на сайте Нового канала.

Где логика 4 выпуск смотреть онлайн

Где логика 4 выпуск 3 раунд смотреть онлайн

​​​​​​​Выпуск 4. Раунд 2. Скорая помощь не спасла Кошечек. Где логика? Сезон 1
Выпуск 4. Раунд 1. Кошечки VS InTeam. Где логика? Сезон 1
Выпуск 4. Раунд 3. Ivan NAVI «родил» шайбу! Где логика? Сезон 1
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