В развлекательном шоу Где логика? 1 сезон 3 выпуск от 16.03.2021 финал! Прямо сейчас звездные команды сойдутся в логическом пинг-понге чтобы окончательно выяснить, у кого лучше логика: у женщин или мужчин. На экране появится картинка, в которой есть много загадок, ребусов и головоломок. Все рисунки объединены одной темой, в рамках которой командам нужно отгадать все объекты. Кто лучше справится с задачей и получит звание железной логики? А кто останется в аутсайдерах? Не пропусти динамичный финал – смотри шоу Где логика? выпуск 3 на сайте Нового канала!

Где логика 3 выпуск смотреть онлайн