Video: Выпуск 3. Раунд 5. Позитивная магия vs PINK PONK: кто кого? Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 3 выпуск от 16.03.2021 на Новом канале часть 5 | Где логика онлайн на Новом канале
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16 марта

Выпуск 3. Раунд 5. Позитивная магия vs PINK PONK: кто кого? Где логика? Сезон 1

В развлекательном шоу Где логика? 1 сезон 3 выпуск от 16.03.2021 финал! Прямо сейчас звездные команды сойдутся в логическом пинг-понге чтобы окончательно выяснить, у кого лучше логика: у женщин или мужчин. На экране появится картинка, в которой есть много загадок, ребусов и головоломок. Все рисунки объединены одной темой, в рамках которой командам нужно отгадать все объекты. Кто лучше справится с задачей и получит звание железной логики? А кто останется в аутсайдерах? Не пропусти динамичный финал – смотри шоу Где логика? выпуск 3 на сайте Нового канала!

Где логика 3 выпуск смотреть онлайн

Выпуск 3. Раунд 5. Позитивная магия vs PINK PONK: кто кого? Где логика? Сезон 1
Выпуск 3. Раунд 1. Маргарет Тэтчер сбила команды с толку. Где логика? Сезон ...
Выпуск 3. Раунд 2. В студии запахло жареным! Где логика? Сезон 1
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