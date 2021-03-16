Video: Выпуск 3. Раунд 4. Притула в шоке от ответов участников. Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 3 выпуск от 16.03.2021 на Новом канале часть 4 | Где логика онлайн на Новом канале
Новый канал / Де логіка? / Сезон 1 / Где логика: смотрите онлайн 3 выпуск от 16.03.2021 / Выпуск 3. Раунд 4. Притула в шоке от ответов участников. Где логика? Сезон 1
16 марта

Выпуск 3. Раунд 4. Притула в шоке от ответов участников. Где логика? Сезон 1

В 4 раунде шоу Где логика? 1 сезон 3 выпуск от 16.03.2021 начнется ожесточенная борьба. До финала остался один шаг и нужно хорошенько попотеть, чтобы получить дополнительный балл. Сергей Притула подготовил участникам анимационный сюжет в котором зашифровано название фильма, мультфильма или сериала. Задание команд – посмотреть ролик и как можно быстрее дать правильный ответ. А ты хорошо разбираешься в кино? Готов проверить свою логику вместе со звездами? Тогда скорее включай Новый канал и смотри онлайн 3 выпуск шоу Где логика? сезон 1.

Где логика 3 выпуск смотреть онлайн

Где логика 3 выпуск 5 раунд смотреть онлайн

Выпуск 3. Раунд 4. Притула в шоке от ответов участников. Где логика? Сезон 1
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