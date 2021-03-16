В 4 раунде шоу Где логика? 1 сезон 3 выпуск от 16.03.2021 начнется ожесточенная борьба. До финала остался один шаг и нужно хорошенько попотеть, чтобы получить дополнительный балл. Сергей Притула подготовил участникам анимационный сюжет в котором зашифровано название фильма, мультфильма или сериала. Задание команд – посмотреть ролик и как можно быстрее дать правильный ответ. А ты хорошо разбираешься в кино? Готов проверить свою логику вместе со звездами? Тогда скорее включай Новый канал и смотри онлайн 3 выпуск шоу Где логика? сезон 1.

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