Смотри онлайн развлекательное шоу Где логика? 1 сезон 3 выпуск от 16.03.2021 на Новом канале! В 3 раунде команды будут добавлять и отнимать, но не цифры, а картинки. Во время этого соревнования мужчины будут придумывать новые слова, а женщины – строить сложные причинно-следственные связи. Чья тактика сработает лучше? Узнай прямо сейчас!

Сергей Притула подготовил очень интересные изображения, которые на первый взгляд совсем не связанные между собой. Но если присмотреться получше, то там все логично. Хочешь узнать, что общего между свиньей и молнией? И что будет, если от мороженого отнять воздушные шарики? Ответы смотри в проекте Где логика? выпуск 3 на Новом канале.

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