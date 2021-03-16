Во 2 раунде шоу Где логика? 1 сезон 3 выпуск от 16.03.2021 команды сыграют в Было да сплыло. На экране будут появляться изображения, на которых не хватает какой-то важной детали. Задание участников – отгадать ее быстрее соперника. Победит та команда, которая первой даст 5 правильных ответов. В погоне за победой Анна Тринчер дорисует мамонту рога, чем очень рассмешит Сергея Притулу. А как с задачей справится команда Позитивная магия? Удастся ли Диме Евтушенко и Позитиву положить на лопатки женскую логику? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн развлекательное шоу Где логика? выпуск 3 на Новом канале.

Где логика 3 выпуск смотреть онлайн

Где логика 3 выпуск 3 раунд смотреть онлайн