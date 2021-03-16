Video: Выпуск 3. Раунд 2. В студии запахло жареным! Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 3 выпуск от 16.03.2021 на Новом канале часть 2 | Где логика онлайн на Новом канале
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16 марта

Выпуск 3. Раунд 2. В студии запахло жареным! Где логика? Сезон 1

Во 2 раунде шоу Где логика? 1 сезон 3 выпуск от 16.03.2021 команды сыграют в Было да сплыло. На экране будут появляться изображения, на которых не хватает какой-то важной детали. Задание участников – отгадать ее быстрее соперника. Победит та команда, которая первой даст 5 правильных ответов. В погоне за победой Анна Тринчер дорисует мамонту рога, чем очень рассмешит Сергея Притулу. А как с задачей справится команда Позитивная магия? Удастся ли Диме Евтушенко и Позитиву положить на лопатки женскую логику? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн развлекательное шоу Где логика? выпуск 3 на Новом канале.

Где логика 3 выпуск смотреть онлайн

Где логика 3 выпуск 3 раунд смотреть онлайн

Выпуск 3. Раунд 2. В студии запахло жареным! Где логика? Сезон 1
Выпуск 3. Раунд 1. Маргарет Тэтчер сбила команды с толку. Где логика? Сезон ...
​​​​​​​Выпуск 3. Раунд 3. На какой команде порча? Где логика? Сезон 1
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