Смотри онлайн развлекательное шоу Где логика? 1 сезон 3 выпуск от 16.03.2021 на сайте Нового канала! На этот раз в гости к Сергею Притуле заглянут иллюзионист Дима Евтушенко, певец Позитив, хитмейкер Jerry Heil и певица и актриса Анна Тринчер. Какая команда одержит победу в 3 выпуске шоу Где логика? Узнай прямо сейчас!

Сергей Притула подготовит участникам картинки, которые они должны отгадать в 1 раунде. На экранах появятся сразу три изображения, задание игроков – назвать, что между ними общего. Кто окажется более сообразительным: мужчины или женщины? Ответ смотри в шоу Где логика? сезон 1 выпуск 3 онлайн.

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