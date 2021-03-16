Video: Выпуск 3. Раунд 1. Маргарет Тэтчер сбила команды с толку. Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 3 выпуск от 16.03.2021 на Новом канале часть 1 | Где логика онлайн на Новом канале
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16 марта

Выпуск 3. Раунд 1. Маргарет Тэтчер сбила команды с толку. Где логика? Сезон 1

Смотри онлайн развлекательное шоу Где логика? 1 сезон 3 выпуск от 16.03.2021 на сайте Нового канала! На этот раз в гости к Сергею Притуле заглянут иллюзионист Дима Евтушенко, певец Позитив, хитмейкер Jerry Heil и певица и актриса Анна Тринчер. Какая команда одержит победу в 3 выпуске шоу Где логика? Узнай прямо сейчас!

Сергей Притула подготовит участникам картинки, которые они должны отгадать в 1 раунде. На экранах появятся сразу три изображения, задание игроков – назвать, что между ними общего. Кто окажется более сообразительным: мужчины или женщины? Ответ смотри в шоу Где логика? сезон 1 выпуск 3 онлайн.

Где логика 2 выпуск смотреть онлайн

Где логика 3 выпуск 2 раунд смотреть онлайн

Выпуск 3. Раунд 1. Маргарет Тэтчер сбила команды с толку. Где логика? Сезон 1
Выпуск 3. Раунд 2. В студии запахло жареным! Где логика? Сезон 1
​​​​​​​Выпуск 3. Раунд 3. На какой команде порча? Где логика? Сезон 1
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