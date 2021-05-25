В шоу Где логика? 13 выпуск от 25.05.2021 в 5 раунде у мужской команды будет последняя возможность попробовать победить девушек. В Логическом пинг-понге станет понятно, кто в школе не прогуливал географию, а также кто много путешествует, так как ребусы будут посвящены мировым столицам. В финале программы самое главное – это скорость. Дублин, Сараево, Монако, Рига, Минск, Ватикан – какая команда сможет быстрее щелкать ребусы как семечки? Это ты узнаешь в 5 раунде шоу Где логика? 13 выпуск от 25.05.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 13 выпуск смотреть онлайн