Video: Выпуск 13. Часть 5. Кто прогуливал географию? Где логика? Сезон 1

Смотрите онлайн шоу Где логика 13 выпуск от 25.05.2021 на Новом канале часть 5 | Где логика онлайн на Новом канале
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25 мая

Выпуск 13. Часть 5. Кто прогуливал географию? Где логика? Сезон 1

В шоу Где логика? 13 выпуск от 25.05.2021 в 5 раунде у мужской команды будет последняя возможность попробовать победить девушек. В Логическом пинг-понге станет понятно, кто в школе не прогуливал географию, а также кто много путешествует, так как ребусы будут посвящены мировым столицам. В финале программы самое главное – это скорость. Дублин, Сараево, Монако, Рига, Минск, Ватикан – какая команда сможет быстрее щелкать ребусы как семечки? Это ты узнаешь в 5 раунде шоу Где логика? 13 выпуск от 25.05.2021 на сайте Нового канала.

Где логика 13 выпуск смотреть онлайн

Выпуск 13. Часть 5. Кто прогуливал географию? Где логика? Сезон 1
Выпуск 13. Часть 1. Девушки предадут парней. Где логика? Сезон 1
Выпуск 13. Часть 2. Подстава от Мэрилин Монро. Где логика? Сезон 1
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