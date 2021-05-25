Video: Выпуск 13. Часть 4. Егор Крутоголов станет очень angry. Где логика? Сезон 1

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25 мая

Выпуск 13. Часть 4. Егор Крутоголов станет очень angry. Где логика? Сезон 1

Смотри 4 раунд в шоу Где логика? 13 выпуск от 25.05.2021, в котором команды сыграют в Угадай меня. Чтобы победить, участники должны вспомнить все фильмы, сериалы и мультфильмы, которые они когда либо видели. После череды неудач Егор Крутоголов по-настоящему разозлится, что поможет ему угадать мультик «Angry Birds». А Мэл Гибсон поможет женской команде вспомнить французский кинематограф. Так кто же победит в этом раунде? Это ты узнаешь в шоу Где логика? 13 выпуск от 25.05.2021 на сайте Нового канала.

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Выпуск 13. Часть 4. Егор Крутоголов станет очень angry. Где логика? Сезон 1
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